Stoltenberg, Merkez Bankası Başkanlığı'na aday oluyor

Norveç Maliye Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturmak isteyen adaylar arasında yer aldığını açıkladı.

Euronews’te yer alan habere göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in basına verdiği demeçte Merkez Bankası Başkanlığı için başvuruda bulunduğunu teyit ettiği öğrenildi.

Stoltenberg, “Maliye Bakanlığı benimle temasa geçerek, bu göreve gelmem konusunda ne düşündüğümü sordu. Ben de başvurdum, bu benim çok motive olduğum bir iş” ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, NATO Genel Sekreteri olarak görev yapmayı sürdüren Stoltenberg’in görev süresi, eylül ayı sonunda bitiyor. Norveç Merkez Bankası Başkanı ise yeni görevine 1 Mart itibarıyla başlamış olacak.

Bilindiği üzere Stoltenberg, 2000-2001 tarihleri ile 2005-2013 tarihleri arasında ülkesinde Başbakan olarak görev yapmış ve ayrıca ülkesinde bir dönem Maliye Bakanı olarak da çalışmıştı.