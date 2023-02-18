Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın Temmuz ortasına kadar NATO'ya katılması gerekiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılması planlanan NATO zirvesine kadar bloğa katılmasını sağlamak için aktif olarak çalıştığını söyledi.

2023 Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Stoltenberg, "Vilnius zirvesine kadar üye olmalarını sağlamak için çok çalışmaya devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, bloğun İsveç ve Finlandiya'yı geçen yıl katılmaya davet etmek için "tarihi bir karar" aldığı ve tüm NATO müttefiklerinin iki İskandinav ülkesi için katılım protokolleri imzaladığı için topun teknik olarak NATO'nun sahasında olmadığına dikkat çekti.

NATO Genel Sektreteri, "Şimdi geriye kalan, 30 müttefik ülkenin tamamında bu protokollerin onaylanma süreci. Şimdiye kadar 30 ülkeden 28'i onayladı ve ardından Türkiye ve Macaristan kaldı... Tüm müttefikleri onay sürecini tamamlamaya davet ediyorum." dedi.