Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın onay süreci başladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabul süreçlerinin resmen başladığını açıkladı. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yaptığı ortak basın toplantısında, "Bu Finlandiya ve İsveç için güzel ve NATO için de güzel bir gün" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Masanın etrafında 32 ulusla, on yıllardır en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldıkları şu durumda daha da güçlü olacağız ve insanlarımız daha da güvende olacak" yorumunu yaptı.

Madrid'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nde alınan karar doğrultusunda bugün NATO üyesi 30 ülkenin temsilcileri, İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini imzalayacaklar.