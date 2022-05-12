NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin konuştu.
Stoltenberg "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır" dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Stoltenberg: Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'ya katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Merkezi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin konuştu.
Stoltenberg "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır" dedi.