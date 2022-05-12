Stoltenberg: Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'ya katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin konuştu.

Stoltenberg "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır" dedi.

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