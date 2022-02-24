Stoltenberg: Bu büyüklükte savaşın tarihe gömüldüğünü düşünmüştük

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın operasyonunun ardından açıklamalarda bulunuyor.
Stoltenberg'in konuşmasının satır başları şöyle:
- Bu büyüklükte savaşın tarihe gömüldüğünü düşünmüştük
- NATO kararlar aldı.
- Müttefiklerimizle Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz.
- Böylece Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız.
- NATO, halihazırda Ukrayna'ya destek vermekte.
- Birlikte durmaya devam edeceğiz. Rusya'nın işgalini kınıyoruz. Müttefiklerimiz birlikte duracak.
- Rusya'ya izin vermeyeceğiz.
- NATO'nun her karışını koruyacağız. Bu yüzden NATO'nun doğu kanadını güçlendirdik.
- Bir müttefiğe saldırmak birliğe saldırmaktır.
- Biz savunma yapıyoruz, önlem olsun diye yapıyoruz.
- Bu işgal sürpriz değil. Aylardır uyarısını yapıyoruz.
- Rusya'ya haftalarca, aylarca ulaştık. Rusya'nın bu müzakereleri ciddiye almadığını gördük.
- Rusya siyasi çözüme kapıyı kapattı. Bundan üzüntü duyuyoruz. Bu üzücü bir gerçek.
- İttifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızı artırmamızın nedeni bu.
- Yarın liderler zirvesinde bu yeni güvenlik gerçeği karşısında müttefiklerimizi nasıl koruyacağımızı konuşacağız.
- Bunun, güvenliğimiz konusunda, Rusya ile ilişkilerimizin nasıl evrileceği konusunda uzun vadeli etkileri olacak.
- (Ukrayna'nın Türkiye'den Boğazlar'ı Rusya'ya kapatması talebi konuşuldu mu?) Bugünkü toplantıda konuşulmadı.
- Savunma planlarımız yıllarca geliştirildi. Savunma planlarımız, koruma planlarımız, doğuda ve Akdeniz'deki eylem planlarımız hazır.
- Ukrayna'da birliklerimiz yok. Ukrayna'ya birlik göndermeyi planlamıyoruz.
- Ukrayna çok kıymetli, yıllardır destekliyoruz. Ekipmanlar gönderdik, yardımlar yaptık, birliklerini eğittik. Birliklerimiz doğu hattında konumlandı.
- Birlikte duracağız. Ukrayna'yı birçok yolda destekliyoruz. Siber güvenlik, yardımlar, eğitimler, savunma ekipmanları.Birliğimiz bu şekilde destek veriyor. Kumandanlarımızla görüşüyoruz.
- Ukrayna'da şu anda muharip NATO birliği yok. NATO birliklerini Ukrayna'ya gönderme planımız da yok.
- Askeri komutanlarımız ile Rusya arasında temaslar oldu.
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