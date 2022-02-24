Stoltenberg: Bu büyüklükte savaşın tarihe gömüldüğünü düşünmüştük

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, açıklamalarda bulunuyor.

Dış Haberler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın operasyonunun ardından açıklamalarda bulunuyor.

Stoltenberg'in konuşmasının satır başları şöyle:

  • Bu büyüklükte savaşın tarihe gömüldüğünü düşünmüştük
  • NATO kararlar aldı.
  • Müttefiklerimizle Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz.
  • Böylece Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız.
  • NATO, halihazırda Ukrayna'ya destek vermekte.
  • Birlikte durmaya devam edeceğiz. Rusya'nın işgalini kınıyoruz. Müttefiklerimiz birlikte duracak.
  • Rusya'ya izin vermeyeceğiz.
  • NATO'nun her karışını koruyacağız. Bu yüzden NATO'nun doğu kanadını güçlendirdik.
  • Bir müttefiğe saldırmak birliğe saldırmaktır.
  • Biz savunma yapıyoruz, önlem olsun diye yapıyoruz.
  • Bu işgal sürpriz değil. Aylardır uyarısını yapıyoruz. 
  • Rusya'ya haftalarca, aylarca ulaştık. Rusya'nın bu müzakereleri ciddiye almadığını gördük.
  • Rusya siyasi çözüme kapıyı kapattı. Bundan üzüntü duyuyoruz. Bu üzücü bir gerçek. 
  • İttifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızı artırmamızın nedeni bu.
  • Yarın liderler zirvesinde bu yeni güvenlik gerçeği karşısında müttefiklerimizi nasıl koruyacağımızı konuşacağız.
  • Bunun, güvenliğimiz konusunda, Rusya ile ilişkilerimizin nasıl evrileceği konusunda uzun vadeli etkileri olacak.
  • (Ukrayna'nın Türkiye'den Boğazlar'ı Rusya'ya kapatması talebi konuşuldu mu?) Bugünkü toplantıda konuşulmadı.
  • Savunma planlarımız yıllarca geliştirildi. Savunma planlarımız, koruma planlarımız, doğuda ve Akdeniz'deki eylem planlarımız hazır.
  • Ukrayna'da birliklerimiz yok. Ukrayna'ya birlik göndermeyi planlamıyoruz.
  • Ukrayna çok kıymetli, yıllardır destekliyoruz. Ekipmanlar gönderdik, yardımlar yaptık, birliklerini eğittik. Birliklerimiz doğu hattında konumlandı.
  • Birlikte duracağız. Ukrayna'yı birçok yolda destekliyoruz. Siber güvenlik, yardımlar, eğitimler, savunma ekipmanları.Birliğimiz bu şekilde destek veriyor. Kumandanlarımızla görüşüyoruz.
  • Ukrayna'da şu anda muharip NATO birliği yok. NATO birliklerini Ukrayna'ya gönderme planımız da yok. 
  • Askeri komutanlarımız ile Rusya arasında temaslar oldu. 

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