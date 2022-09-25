Starlink uyduları birçok kentten görüldü

Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birçok kentinde görüldü.



Akşam saat 19.15 gibi Adıyaman'da gökyüzünde görülen ve birbiri ardından ilerleyen ışık dizinleri merak uyandırdı. Adıyaman merkez başta olmak üzere Besni ve Kahta ilçelerinde de görülen uydular, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Starlink uyduları Adıyaman, Elazığ, Van, Şanlıurfa'nın yanısıra Hakkari'nin Yüksekova ve Derecik ilçesinde de net olarak görüldü.

Elon Musk, ABD'nin İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayımlamasının ardından uydu internet sistemi Starlink'i bu ülkede devreye aldığını açıklamıştı.