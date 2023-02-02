2 Şubat 1943'te Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı zaferiyle sonuçlanan ve II. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Stalingrad Muharebesi’nin 80. Yıldönümü nedeniyle, Rusya’nın Volgagrad kentinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Stalingrad Savaşı Panorama Müzesi'nde muharebelerde hayatını kaybeden 180 Kızıl Ordu askerinin kalıntıları törenle toprağa verildi. (AA)
Stalingrad Muharebesi’nin 80. yıldönümü: 180 Kızıl Ordu askeri için tören
Nazilerin tarihe gömülmesinde en kritik cephelerden biri olan Stalingrad'daki zaferin 80. yıldönümünde bir tören düzenlendi.
Haber Merkezi