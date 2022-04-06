Stajyer avukatlar ve hukuk öğrencilerinden mücadele broşürü: Meslektaşlık masalı bitti

Patronların Ensesindeyiz (PE) Stajyer Avukatlar ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı stajyer avukat ve hukuk öğrencilerinin sorunlarını, çözüm önerilerini ve taleplerini içeren bir el kitabı kaleme aldı.

‘Meslektaşlık Masalı Biterken: Stajyer Avukatlık ve Hukuk Öğrencileri Mücadelesi’ başlıklı el kitabının duyurusunda avukatların kendi haklarının da savunucusu olması gerektiğinden bahsedilirken şöyle deniyor:

"Tanımlar, sorunlar ve çözüm önerileri… El kitabımız mücadele rehberimizdir.

Geçtiğimiz gün avukatlar günüydü ve sıkça duyduk bu kavramları; adalet, hak, savunuculuk. Avukatlar hak ve adalet arayıcılarıydı, savunmaydı avukatlık. Bunları duyduk ancak biz aynı gün içerisinde ise şunları gördük: Ücretsiz çalıştırılma, emeğinin karşılığını alamama, fazla mesai, görev tanımı dışında dayatılan işler, türlü mobbing örnekleri ve bunların karşısında kendi hakkını arayamama.

Bu tablonun acilen değişmesi gerektiği açıktır. Avukatlar kendi haklarını savunabilmeli, meslektaşlık yalanıyla üzeri örtülenleri aralayabilmelidir. El kitabımız işte bu mücadelenin ürünüdür. 1 Mayıs yaklaşmaktadır ve stajyer avukatlar, çalışan hukuk öğrencileri gerçek meslektaşlarının yanında işçi avukatlarla alanlarda olacaktır. Ve iddiamızdır: Stajyer avukatlar ve çalışan hukuk öğrencileri hakları için mücadele edecek, mücadele ederken öğretecek ve kazanacaktır!"

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