Staj sigortası mağdurlarından Bursa'da eylem

Staj Sigortası Mağdurları Derneği, staj ve çıraklıkta geçen sürelerin sigorta girişlerinin başlangıç sayılması talebiyle Bursa'da eylem yaptı.

Fomara meydanın bir araya gelenler yaptıkları basın açıklamasında "Türkiye’de 1,5 milyon kişi, bu haksız ve vicdanları yaralayan uygulamanın son bulması için mücadele ediyoruz. Biz, staj ve çıraklık mağdurları, iş yerlerinde ve sanayi kuruluşlarında, hatta devlet kurumlarında bir işçi gibi, emekçi gibi çalıştık ve alın terimizin son damlasına kadar emek verdik. Geldiğimiz noktada vicdanları sızlatan bir haksızlık vardır. Biz, bu haksızlığın son bulmasını istiyor ve çözüme kavuşmasını talep ediyoruz" dedi.

ANKA Haber Ajansını'nın haberine göre basın açıklamasını okuyan dernek yöneticilerinden Murat Beyazkuş açıklamasında, "Doktor ve avukatlara hak verilen, stajda geçen sürelerinin borçlanılmasını, staj ve çıraklık tarihlerinin başlangıç kabul edilmesini istiyoruz. Anayasa’nın eşitlik maddesine dayanarak bu hakkımızın bizlere verilmesini talep ediyoruz.

Bursa’da, 100 binleri bulan kocaman bir aileyiz. Haksızlığa kayıtsız ve tepkisiz kalmamız beklenemez. Biz, her türlü demokratik yollar ile hakkımızı alana kadar ve staj süresi başlangıç sayılana kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.