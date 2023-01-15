Staj mağdurları Kadıköy'de bir araya geldi: 'Bilgin istifa'

Staj Sigortası Mağdurları Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği (SSM) tarafından, bugün İstanbul Kadıköy’de, “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” sloganıyla basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak da katıldı.

Basın açıklamasında staj ve çıraklık nedeniyle EYT düzenlemesinden faydalanılamaması protesto edildi. Meslek liselerinin zorunlu staj ve çıraklık dönemlerinin sigorta başlangıcı sayılmamasından kaynaklı olarak yaşanan mağduriyete işaret edildi.

Staj döneminin sayılmaması sebebiyle, sigorta girişleri 1999 senesi sonrasına denk gelen staj mağdurlarının gerçekleştirdiği basın açıklamasına binlerce emekçi katılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin istifaya davet edildi.

Yaşanılan mağduriyetin giderilmesi ve fiilen çalışılan sürenin emeklilik için sigorta başlangıcı kabul edilmesi talebi dile getirildi.

Türkiye’nin farklı illerinden gelerek Kadıköy Rıhtım'da toplanan kalabalık, “Stajyer burada Vedat Bilgin nerede”, “Bilgin istifa”, “Duy bizi Ankara”, “Vur vur inlesin, Ankara dinlesin”, “Direne direne kazanacağız” ve “Yaşasın onurlu mücadelemiz” sloganları attı.

SSM Başkanı Ferhat Salman, okuduğu basın açıklamasında şunları söyledi:

'Bu topluluk hakkını almadan susacak değil'

“Staj mağduriyeti kazancı yüksek olup geçim sıkıntısı çekmeyenlerin değil, bizzat geçinmeye uğraşan insanların mağduriyetidir. Gerçi sayın bakanımıza göre ortada bir mağduriyet yokmuş. En son verdiği demeçte ‘Onlar mağdur değiller, mağduriyet lafını kullanamazlar’ diyor. Oldu sayın bakanım ne diyelim kendimize? Aktif çalışmamız, sanayide verdiğimiz emeğimiz, döktüğümüz ter yok sayılıyor. Ne diyelim kendimize ‘mutlu’ diyelim. Memnun oldunuz mu?

EYT ile ilgili öyle ya da böyle bir çözüm getirildi, ama stajla ilgili bir çalışma olmadığı gibi sessiz kalınarak konunun üzeri örtülüyor. Şunun herkes farkına varsın bu topluluk artık 5-10 kişi değil. Birçok ilde kendi gruplarını kurdu, büyüdü ve hakkını almadan susacak gibi değil. Şimdi hep bir ağızdan diyoruz ki kim yanımızdaysa onun yanındayız. Staj mağdurunun partisi yok. Ve yeni sloganımız ‘Çöz Stajı Al Oyumuzu.’ Biz staj mağdurları diyoruz ki, bu aşamadan sonra hiçbir siyasi partinin seçim vaadi olmayacağız. Bu sorunun yarın çözülmesi, bir gün geç çözüldüğünü gösterir. Staj mağduriyetine çözüm getiren partinin yanındayız. Bizlerin ve elbet ailelerimizin oylarının yönünü bu mağduriyetin çözümü belirleyecektir. Staj mağduriyeti bugün değilse yarın elbet çözülecektir. Ancak bizler bu mağduriyeti hala yaşamamıza neden olanları da bu sorunu çözenleri de unutmayacağız.”

'Pes etmemiz istendi, etmedik'

EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak kendilerinin de meşakkatli bir yoldan geldiklerini ve her türlü hakaret ve algılarla pes etmelerinin istendiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Sizlerin de desteği ile ‘Duy bizi Ankara’ denildi bugün burada. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak ne kadar meşakkatli bir yoldan geldiğimizi, yolumuzdan her türlü hakaretlerle, algılarla pes etmemiz istenildi. Oysa biz ne yaptık, kulaklarımızı tıkadık, ‘Haklıyız’ dedik, ‘Kazanılmış hakkımızı istiyoruz’ dedik. Ve çok değil, seçimden öncesine de Resmi Gazete’de yayınlanıp, haklarımıza kavuşacağız. Onu da tastamam isteyenleriz. Bir parmak bal sürülsün, yol yürünsün istemiyoruz. Sizlerden şunu isteyeceğim; inandığınız davadan, staj ve çırak mağduru olup da her türlü algılarla üzerimize gelinecek biliyoruz. Ama pes etmemekle, bir bütün olup da ‘hakkımızı istiyoruz’ demekle, hepimizin varız, biriz, birlikteyiz ve buradayızdan asla vazgeçmemiz gerekiyor.”