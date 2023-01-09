Staj başvurusunda cinsel istismara Solcu Liseliler'den tepki: 'Her arkadaşımızın hesabını soracağız'

Konya'da 15 yaşındaki bir lise öğrencisi staj başvurusunda bulunmak için gittiği iş yerinde cinsel istismara uğradı. Çocuğa öğretmeninin "Kız çocuğusun, adın çıkar" dediği ortaya çıktı.

Solcu Liseliler bugün yaptıkları açıklamada "Bu karanlık düzeninizi de ahlakınızı da başınıza yıkacağız" ifadelerini kullandı.

Solcu Liseliler imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"Konya'da 15 yaşındaki lise öğrencisi bir arkadaşımızın staj başvurusu için gittiği bir iş yerinde cinsel istismara uğradığı yakın zamanda basına yansıdı.

Arkadaşımızın yaşadığı olay yetmezmiş gibi 'öğretmeni' çıkıp 'Kız çocuğusun, adın çıkar' diyebiliyor. Hiç utanmıyor, ahlak dersi veriyorsunuz. Bu ülkenin en ahlaksızı sizlersiniz!

AKP’ye ve temsil ettiği patron sınıfına sesleniyoruz: Düzeniniz baştan aşağı çürüyor, bu rezaletin en büyük sorumlusu sizsiniz!

Ülkemizi içinde en başta çocukların ve kadınların boğulduğu bir karanlığa sürüklediniz.

Kurduğunuz düzende çocuklar istismara uğruyor.

Kurduğunuz düzende “staj” adı altında çocukların ve gençlerin emeğini patronlara pazarlıyorsunuz.

Güzel ülkemizi bu karanlıktan kurtaracak ve hayatını kararttığınız her arkadaşımızın hesabını soracağız!

Bu karanlık düzeninizi de ahlakınızı da başınıza yıkacağız!"

