Sri Lanka'da yakıt sıkıntısı nedeniyle okullar kapatıldı

Sri Lanka'da Kamu Yönetimi Bakanlığı, temel hizmetleri sürdürenler haricindeki kamu görevlilerinin, ülke genelinde "mevcut yakıt sıkıntısı ve ulaşım tesislerindeki sorunlar nedeniyle" bugün işe gelmemelerini istedi.

Artan yakıt sıkıntısı nedeniyle devlet okulları ve özel okullar da kapatılırken, ülke genelinde binlerce kişi, günlerdir akaryakıt istasyonlarında yakıt kuyruklarında bekliyor.

Ne olmuştu?

Ekonomik kriz nedeniyle eylemlerin sürdüğü ülkede orduya "kamu mallarına zarar vermesi" halinde protestocuların vurulması emri verilmişti.

Sri Lanka, dün ilk kez vadesi dolan borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü. Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, bireylerin ellerinde tutabileceği döviz miktarının 15 binden 10 bin dolara düşürüleceğini açıklamıştı.

Ülke çapına yayılan protestoların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilirken aralarında iktidar partisi milletvekiliyle 2 polisin de bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi de yaralanmıştı.