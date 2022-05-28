Sri Lanka'da polis göstericilere saldırdı

Sri Lanka'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor.

ABC News'te yer alan habere göre Sri Lanka güvenlik güçleri, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin önüne yürüyerek Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını talep etmek isteyen kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile saldırdı. Göstericiler, yapılan saldırının ardından dağıldı ve birkaç kişi gözaltına alındı.

Sri Lanka, dış borçlarını temerrüde düşürmüş durumda ve ülkede yakıt, gaz, ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerine erişimde büyük zorluklar yaşanıyor. Ülkenin döviz rezervlerinin ise sadece iki haftalık gereksinimleri karşılamaya yeteceği bildiriliyor.

50 gündür süren protestolarda göstericiler ekonomik krizin birincil sorumluluğunun yolsuzluk ve kötü yönetimle suçladıkları Rajapaksa ve ailesine ait olduğunu belirtiyorlar.