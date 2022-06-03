Sri Lanka'da bir Rus yolcu uçağı alıkonuldu

Sri Lanka'da dün Kolombo-Moskova seferini yapacak Aeroflot Havayolları'na ait yolcu uçağının seferi iptal edildi. Uçak Sri Lankalı yetkililerce alıkonuldu.

Aeroflot'tan yapılan açıklamada yolcuların bir otele yerleştirildiği ve Moskova'ya uçuş saatleri hakkında bilgilendirileceği belirtildi.

Şirket seferin iptalinin gerekçesini Sri Lanka havacılık yetkililerinin izin vermemesi olarak duyurdu.

Aeroflot'un basın servisinden yapılan açıklamada, uçağın alıkonulmasına ilişkin duruşmanın 8 Haziran'da görüleceği ifade edildi.

Alıkonulan uçağın Airbus A330-300 tipi yolcu uçağı olduğu bildirildi.

Mayıs ayının başlarında İngiltere Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'u hedef alan yaptırımlar getirmişti.