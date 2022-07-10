Sri Lanka'da bir istifa daha geldi, halk başbakanlık bahçesinde yemek yapıyor

Sri Lanka'da halkın cumhurbaşkanlığı sarayını, başbakanlık resmi konutunu basmasının ardından eylemler sürerken ülkenin Yatırım Teşvik Bakanı Dhammika Perera istifa etti.

Perera'nın Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa’ya istifasını sunduğu bildirildi. Ancak dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın basılmasından kısa süre önce kaçan Rajapaksa’nın nerede olduğu bilinmiyor.

Bakan Perera sosyal medya hesabından istifa mektubunu paylaşarak, "Sri Lanka'nın ekonomik istikrarının sağlanması ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik çözümün belirlenmesi ve uygulanması için hızlı davranılması gerektiğini" ifade etti.

24 Haziran'da Yatırım Teşvik Bakanlığı görevine getirilen Perera, bu görevi "ülkesine duyduğu sevgiden ve ülkenin söz konusu ekonomik durumundan dolayı kabul ettiğini ve her zaman ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini" ileri sürdü.

Kaçan Cumhurbaşkanı'ndan 'yakıt' talimatı

Nerede olduğu konusunda resmi bir açıklama yapılmayan ancak 13 Temmuz'da istifa edeceği açıklanan Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nınsa yetkililere, ülkenin aldığı 3 bin 700 metrik ton dizel yakıtı sorunsuz şekilde dağıtmaları talimatını verdiği belirtildi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre Rajapaksa, yetkililere 3 bin 700 metrik ton dizel yakıt sevkiyatı yapacak ilk gemi Kerawalapitiya'ya vardığında yakıtın boşaltılması ve sorunsuz dağıtılması talimatını verdi. Sri Lanka medyası da 3 bin 740 metrik ton dizel yakıt taşıyan ikinci geminin 11 Temmuz'da, 3 bin 200 metrik ton yakıt taşıyan üçüncü geminin ise 15 Temmuz'da ülkeye ulaşacağını yazdı.

Enerji Bakanlığı, 3 Temmuz'da 800 milyon dolarlık akaryakıt aldıklarını, bunun 40 bin metrik tonluk dizel yakıt nakliyatının 8 Temmuz'da, benzin sevkiyatının 22 Temmuz'da ulaşacağı bilgisini paylaşmıştı.

Başbakanın konutunu ateşe verdiği iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Öte yandan dün Başbakan Ranil Wickremesinghe de halkın hükümet binalarını basacağını haber alarak kaçmış, daha sonra istifaya hazır olduğunu açıklamıştı. Wickremesinghe'nin resmi başbakanlık konutu protestocular tarafından basılmış, özel konutuysa ateşe verilmişti. Konutu ateşe vermekle suçlanan 3 kişi gözaltına alındı. Polis Sözcüsü SSP Nihal Talduwa, gözaltına alınanların 19 yaşında bir Mount Lavinia sakini ile 24 ve 28 yaşlarında iki Galle sakini olduğunu söyledi. Yetkililer "diğer zanlıların da yakalanması için" ek soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Başbakanlık konutu bahçesinde halk yemek pişiriyor

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Başbakanlık resmi konutu ise eylem alanı haline geldi. Başbakanlık konutu bahçesinde halkın yemek pişirdiği anlar görüntülendi: