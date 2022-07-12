Sri Lanka Cumhurbaşkanı ülkeden ayrıldı

Sri Lankalı yetkililer cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın uçakla ülkeden çıkış yaptığını açıkladı.

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Sri Lankalı yetkililer Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın uçakla ülkeden çıkış yaptığını açıkladı.

Rajapaksa'nın ailesi ve kendisi için "güvenli çıkış" garantisi verilmeden istifa etmeyeceği aktarılmıştı.

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Sri Lanka Cumhurbaşkanı'ndan istifa için 'güvenli çıkış' şartı