Sri Lankalı yetkililer Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın uçakla ülkeden çıkış yaptığını açıkladı.
Rajapaksa'nın ailesi ve kendisi için "güvenli çıkış" garantisi verilmeden istifa etmeyeceği aktarılmıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Sri Lanka Cumhurbaşkanı ülkeden ayrıldı
Sri Lankalı yetkililer cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın uçakla ülkeden çıkış yaptığını açıkladı.
Dış Haberler
Sri Lankalı yetkililer Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın uçakla ülkeden çıkış yaptığını açıkladı.
Rajapaksa'nın ailesi ve kendisi için "güvenli çıkış" garantisi verilmeden istifa etmeyeceği aktarılmıştı.