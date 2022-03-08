Avrupa'dan Rus basın kuruluşlarına yönelik sansür kararları gelmeye devam ediyor.
Sputnik'in aktardığı habere göre, Hollanda’da Russia Today (RT) ve Sputnik News’in aralarında bulunduğu 6 Rus basın kuruluşunun internet sitelerine erişim engellendi.
Sputnik ve RT’ye yönelik bir sansür kararı daha
Sputnik ve RT’ye yönelik sansür ve baskı adımlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Hollanda’da Sputnik ve RT’nin internet sitelerine erişim engellendi.
Haber Merkezi
Avrupa'dan Rus basın kuruluşlarına yönelik sansür kararları gelmeye devam ediyor.
Sputnik'in aktardığı habere göre, Hollanda’da Russia Today (RT) ve Sputnik News’in aralarında bulunduğu 6 Rus basın kuruluşunun internet sitelerine erişim engellendi.