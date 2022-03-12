Sputnik Türkiye'nin Youtube kanalı kapatıldı

Sputnik Türkiye'nin Youtube kanalına erişim engellendi.

Haber Merkezi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası sansür adımları sürüyor.

Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalına erişim engellendi.

140 bine yakın abonesi bulunan sayfaya girmeye çalışanlar "Bu kanal ülkenizde kullanılamıyor" uyarısıyla karşılaştı. 

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