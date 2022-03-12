Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası sansür adımları sürüyor.
Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalına erişim engellendi.
140 bine yakın abonesi bulunan sayfaya girmeye çalışanlar "Bu kanal ülkenizde kullanılamıyor" uyarısıyla karşılaştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Sputnik Türkiye'nin Youtube kanalı kapatıldı
Sputnik Türkiye'nin Youtube kanalına erişim engellendi.
Haber Merkezi
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası sansür adımları sürüyor.
Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalına erişim engellendi.
140 bine yakın abonesi bulunan sayfaya girmeye çalışanlar "Bu kanal ülkenizde kullanılamıyor" uyarısıyla karşılaştı.