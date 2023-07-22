Sputnik Türkiye çalışanları greve çıkıyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Sputnik Türkiye çalışanlarıyla Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı (Sputnik) Türkiye Bürosu arasında süren toplu pazarlık süreci anlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, ajans yönetiminin hem toplu pazarlık hem de arabuluculuk sürecinde çalışanların taleplerini karşılamaktan uzak yaklaşımı nedeniyle Sputnik Türkiye ofislerinde grev kararı ilan edileceği belirtildi.

Sendika, 24 Temmuz tarihinde İstanbul ve Ankara'daki ofislerde grev kararını asarken basın açıklaması yapılacağını açıkladı.