'Spor yazarları Roma ve Bakü'ye bedava götürüldü' iddiası

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, kendi internet sitesinde, 'Futbol Federasyonu'nun Roma ve Bakü gezisine katılan bedavacı spor yazarları' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Bildirici yazısında, futbol medyasının önde gelen isimlerinin Milli Futbol Takımının Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını izlemek üzere Roma ve Bakü’ye, Futbol Federasyonu’nun düzenlediği bedava turlarla gittiğini söyledi.

Bildirici'nin yazdığına göre, Federasyon, 11 Haziran’da İtalya ile oynanan maç için medyadaki futbol servisi müdürlerinden oluşan 14 kişilik bir grubu Roma’ya götürürken, özel uçakla gidilen Roma’da, spor müdürlerinin iki gecelik konaklama ve diğer giderlerini de federasyon karşıladı. Federasyonun davetli götürdüğü isimlerin arasında sadece gazetecilerin değil, bazı kulüp başkanlarının da yer aldığını iddia eden Bildirici, davet organizasyonunu bir iletişim şirketinin yürüttüğünü ifade etti.

Bildirici, Bakü’de oynanan Galler maçı için de spor servisi müdürlerinin yanı sıra spor muhabirlerinin de özel uçağa binecekler listesine eklendiğini ileri sürdü.

Bildirici'nin iddiasına göre, Futbol Federasyonu, İsviçre ile oynanacak milli maç için de Bakü’ye özel uçak kaldırıyor. Yazıya göre, çok sayıda spor servisi müdürü, futbol yazarı, kulüp başkanı ve yöneticinin katıldığı bu gezide iki gece kalınacak. Bildirici, federasyon dışında Turkcell gibi bazı şirketlerin de bazı futbol yazarlarını bu gezilere davetli götürdüğünü yazdı.

Bildirici, ayrıca "TFF’nin Roma ve Bakü gezilerine götürdüğü Hürriyet’ten Mehmet Arslan da Milli Takımın sponsoru Damat Tween’in reklamını yaptı" dedi.