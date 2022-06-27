A Spor İmamoğlu'nun ismini duyunca yayını kesti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu’nun startı bugün saat 17.15'te verildi.

19’u erkek, 3’ü dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için yarıştı.

Tüm yarış severlerin merakla beklediği 96. Gazi Koşusu sona erdi. Gazi Koşusu'nun kazananı Özcan Yıldırım'ın jokeyliğindeki Secret Power oldu.

Ödül törenini canlı yayınlayan Turkuvaz Medya Grubunda yer alan A Spor ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismi anons edildiğinde yayını kesti.

96. Gazi Koşusu kupa töreninde İmamoğlu'nun kupayı takdim töreninde ekrana geleceğini düşünen A Spor rejisi apar topar stüdyoya döndü.