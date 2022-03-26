AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen erken seçim kanuna ilişkin açıklamada bulunan Mustafa Balbay, "Baskın seçim olasılığını daha önde görüyorum" dedi.

Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'in haberine göre, seçim sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Balbay konuya dair şöyle konuştu:

"Ben buna erken seçimden önce baskın seçim diyorum, erken seçim öncesi en az 6 ay öncesi halka seçim iklimine girilsin dersiniz ama baskın seçimde ani bir kararla 45 gün sonra seçime gidiyoruz dersiniz ben bu ikinci olasılığı daha önde görüyorum, ben baskın seçim olasılığı daha önde görüyorum"

'Görevden alınma olasılığını yüksek görüyorum'

Erken seçim ihtimalinin çokça dillendirildiği siyasi atmosferde kabine değişikliği üzerine de değerlendirmelerde bulunan Balbay şöyle devam etti:

"Bu tür bilgiler son dönemde daha fazla konuşulmaya başlandı. Ankara'da özellikle Tarım Bakanı'nın değişmesinden sonra 'Sırada başka bakanlık var mı?' konuşmaları geçiyor. Ben Spor Bakanı ve Sağlık Bakanı'nın görevden alınma olasılığını yüksek görüyorum. Bir de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ayrılması konusunda belli hazırlıklar olduğunu görüyorum"