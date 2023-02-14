SPK'dan açılış öncesi Borsaya tedbir paketi: Yine sermayenin yüzü gülecek

Depremlerin ardından Borsada yaşanan sert düşüşler nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) yatırımcıların kayıplarını telafi edebilme amacıyla yeni tedbirler aldı.

Borsa kapalı olduğu için kredili işlem durumundaki hesaplarda temerrüt faizi işliyor. Deprem bölgesinde bulunan 300 binden fazla müşterinin, depremlerin yaşandığı tarih olan 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verildi.

Ayrıca payları borsada işlem gören ortaklıkların ve bağlı ortaklıklarının da genel kurul kararı aranmaksızın, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine karar verildi.

Borsadan payını geri alan şirketler ise bu paylarını aldıkları tarihten itibaren 30 gün süreyle satamayacak.

Ayrıca Borsada işlem gören şirket ortaklıklarının yaptıkları işlemlere yönelik bildirim yükümlülükleri esnetildi.

Hisselerini geri alacak şirketlere vergi muafiyeti

Borsa İstanbul'a destek kapsamında gündeme gelen hisse senedi geri alımına yönelik vergi muafiyeti de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre şirketlerin hisse geri alımlarında yüzde 15 olarak uygulanan stopaj vergisi sıfırlandı. Düzenlemenin hisse geri alımlarını artırması bekleniyor.