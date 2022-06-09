S&P’den kritik Türkiye değerlendirmesi: ‘Sermaye kontrolü getirebilir…’

Türk Lirası dolar karşısında bu yıl şimdiye kadar yüzde 28 değer kaybederken geçen senenin sonundakine benzer döviz krizine doğru ilerlendiğine ilişkin kaygılar artıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin önemli analistlerinden Maxim Rybnikov sunumunda kuruluşun nisanda Türkiye’nin yerel para cinsinden notunu düşürmesinin ek sermaye kontrolleri getirileceği endişesini yansıttığını söyledi.

Başka bir S&P analistiyse TL’deki değer kaybının Türkiye’nin bankacılık sektörünün aktif kalitesinde sorunların oluşmasına neden olacağını ve turizmdeki toparlanmanın Türkiye ekonomisi için pozitif bir sürpriz olacağını ifade etti.

Sunumda Türkiye’nin zorlanma durumunda IMF’ye gitmek yerine sermaye kontrolü getirmesinin daha muhtemel olduğu belirtildi.