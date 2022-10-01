S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürdü, kredi notu görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

Kuruluş yaptığı açıklamada gevşek para, maliye politikası düzenlemelerinin ve düşük net döviz rezerv seviyelerinin, finansal istikrar ve kamu maliyesi üzerindeki etkileriyle birlikte, Türk Lirası'nın yenilenen oynaklığına ilişkin kırılganlığı da beraberinde getirdiğini kaydetti.

S&P, en son Nisan başında yaptığı açıklama ile Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B+" olarak teyit etmiş ve ülkenin yerel para cinsinden kredi notunun ise "BB-"den "B+"ya indirildiği bildirmişti.