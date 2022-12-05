S&P: Avro Bölgesi hafif resesyona giriyor

Yayınlanan son araştırmaya göre, Avro Bölgesi'ndeki ticari faaliyetler Kasım ayında beşinci ayda geriledi ve tüketicilerin artan enflasyon nedeniyle harcamalarını kısması nedeniyle ekonomi hafif bir durgunluğa doğru kaydı.

S&P Global'in ekonomik sağlık için iyi bir rehber olarak görülen Avro Bölgesi için nihai bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim ayındaki 23 ayın en düşük seviyesi olan 47,3'ten Kasım ayında 47,8'e yükseldi.

Araştırma sonuçları 50'nin altında olduğu takdirde daralmayı gösteriyor.

Reuters'ın aktardığına göre S&P Global Market Intelligence'ın baş ekonomisti Chris Williamson, "PMI tarafından işaret edilen art arda beşinci aylık üretim düşüşü, Avro Bölgesi'nin resesyona girme olasılığını artırıyor" dedi.

Williamson, "Ancak, şu anda gerileme sadece ılımlı, Kasım ayında genel daralma oranındaki bir gevşeme, bölgenin şu ana kadar GSYİH'nın yalnızca yüzde 0,2 oranında daralmasını görmeye hazır göründüğü anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Geçen hafta resmi ön verilere göre, blokta enflasyon Kasım ayında yüzde 10 olmuştu. Bu Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin hala beş katı.

ECB, fiyat artışlarını denemek ve kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltiyor. ECB'nin bu ayın sonunda 50 baz puan daha eklemesi bekleniyor.