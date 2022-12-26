Sözleşmeli çalışanlara kadro düzenlemesi bugün Meclis gündeminde

Sözleşmeli çalışanlara verilecek kadro hakkında konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik, Meclis'e gidiyor" dedi.

Mevcut durumda 4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personelin olduğu biliniyor. Sözleşmeli çalışanların süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceği ifade edilirken, sayıları yaklaşık 250 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri için de süre aranmaksızın kadro planlaması yapılacağı düşünülüyor.

Kadroya geçmek istemeyen çalışanların mevcut hakları ise görevde kaldıkları süre boyunca korunacak.