Sözcü'de işine son verilen yazarlardan açıklama

Sözcü ve Korkusuz gazetesinde Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan'ın yazılarına son verildi.

Çok sayıda sayfa editörü, teknik çalışanın da işine son verildiği iddia edilmişti ancak bunun doğru olmadığı, sadece yazarların yazılarına son verildiği açıklaması yapıldı.

Karar üzerine köşe yazarlarından açıklamalar geldi.

Yazılarına son verilen gazetecilerden Çiğdem Toker açıklamasında "Sözcü gazetesinde yayımlanan köşe yazılarıma, "küçülme" gerekçesiyle son verildiği bildirildi. Gazete yönetimine ve okurlara bugüne kadarki destekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Serpil Yılmazsa karara "“Cumhuriyet’in Kazanımları” plaketimi aldığım gün, Sözcü’deki yazılarıma son verildiği tebliğ edildi. Herkesin takdiri farklı oluyor!" sözleriyle tepki gösterdi.

Sinan Meydan gazetenin kararını "2017'den beri her pazartesi Sözcü'de yazdığım yazılarıma -ekonomik sıkıntı gerekçe gösterilerek- son verilmiştir. 6 yıl boyunca özgürce yazmamı sağlayan Sözcü'ye, beni ülkenin en çok okunan yazarlarından biri yapan siz değerli okurlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadeleriyle karşıladı.

Hüsnü Mahalli ise kararın ardından "Yaklaşık beş yıldır yazdığım Korkusuz’daki köşe yazılarıma son verilmiştir. Geçen süre içinde hiçbir yazıma müdahale etmeden yayınlayan gazete yönetimine ve yazı işlerindeki meslektaşlarıma samimi dostluklarından dolayı teşekkür ediyorum. Mücadeleye devam" açıklamasında bulundu.

Ahmet Takan Korkusuz gazetesindeki yazılarına son verilme kararı üzerine "Değerli takipcilerim;Korkusuz gazetesindeki yazılarıma son verildiğini az önce öğrendim. Bugüne kadarki çok degerli destekleriniz için çok teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.

Gazeteci Ayşenur Arslan'sa gazete yönetiminin kararına tepki göstererek "Sözcü’nün işlerine son verdiği gazetecileri yıllardır tanırım, okurum. Ama ikisi çok yakın dostum, kıymetlilerimdir: Hüsnü Mahalli ve Çiğdem Toker. O gerçek gazetecilere gazetecilik yapma imkanı vermeyen bir ülkede yaşıyoruz. Üzgün olmaktan çok öfkeliyim" ifadelerini kullandı.