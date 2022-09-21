Sözcü yazarı Toker: İstanbul Havalimanı artık iki ortaklı

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 5 müteahhitlik şirketinin İstanbul Havalimanı ihalesini aldıktan sonra kurduğu İGA A.Ş.'nin ortak sayısının 2'ye düştüğünü yazdı.

Toker yazısında yeni durumu şöyle ifade etti:

"Genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile devir, ticaret hukuku açısından da resmileşti. Limak ile Mapa inşaat şirketlerinin payları sıfıra düşortaklığın Cengiz, Kalyon, Limak, Kolin, Mapa'dan oluştuğunu hatırlatarak "Ticaret Sicili'nde önceki gün (19 Eylül) yayımlanan tü. Mehmet Nazif Günal ile Nihat Özdemir'in şirketteki yönetim kurulu üyelikleri sona erdi.

Ticaret Sicil'de yayımlanan karara göre:

– Cengiz İnşaat'ın payı yüzde 25'ten yüzde 45'e,

– Kalyon Havacılık ve İnşaat'ın pay sahiplik oranı yüzde 35'ten yüzde 55'e yükseldi."