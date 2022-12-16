Sözcü yazarı: Kılıçdaroğlu'na kim yanlış bilgi verdi?

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “YSK üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla görülen ve hapis ile siyasi yasak kararı çıkan dava için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kimin yanlış bilgi verdiğini sordu.

Erkin, bugünkü köşe yazısında Amerika'nın Sesi'nden Hilmi Hacaloğlu'na konuşan İmamoğlu'nun avukatı Gökhan Günaydın’ın 13 Aralık 2022’de verdiği demecini hatırlattı:

Şimdi durum şu, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir tartışma var. Saray'daki bu tartışma bize iletiliyor, konuşulanlardan haberdarız. Bir grup, ‘İmamoğlu'na ceza vermeyelim, bu onu güçlendirir' diyor ancak karşı taraftaki grup ise, ‘kısa vadede önünü keselim, sonra duruma bakarız' görüşünü savunuyor. Eğer duruşma yarın yine ertelenirse, konjonktüre bakarak kendilerince zaman kullanmaya çalışacaklar. Ha şu da olabilir. Yarın siyasi yasak ve hapis cezası da çıkabilir ki bu bizim için sürpriz olmaz, böyle bir duruma da hazırlıklıyız.

“Bu karar İmamoğlu ve ekibi için sürpriz olmadı diyebiliriz. Sürprizi yaşayan isimse davanın olduğu gün Almanya'ya giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu” diye devam eden Erkin, şunları yazdı:

Dün sabah Halktv'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan Kılıçdaroğlu şu cümleleri kurdu: “Karar açıklanırsa beraat ya da ertelenir diye bekliyordum. Bakılırsa bu normalde beraattir dediler. Bu gezileri yaparken, onların ve bizim müsait olduğu zaman dilimi içerisinde randevular alınıyor.”

İlginç olan şu: İBB avukatlarının “siyasi yasak” endişesi var. Gazeteciler hakimin yerinin değiştirildiğini yazdı ve yargıya “ceza ver baskısı” yapıldığını duyurdu. Buna rağmen CHP lideri, yakın çevresinden bazıları tarafından “Beraat ya da ertelenir” diye enforme edilmiş. Aklıma şu soru gelmiyor değil: O yakın çevre İmamoğlu'nun avukatlarıyla görüşmedi mi? Halktv röportajında Kılıçdaroğlu bir cümle daha kurdu: “İstinaf ve Yargıtay yoluna gidilecek. Kararın onanacağı şeklinde bir düşünceye sahip değilim. Bu ülkenin namuslu hakimleri var. Neden İstinaf'tan dönmesin. Ne demek dönmez?” CHP kurmayları bile “Bu da aşırı iyimserlik” cümlesini kurdu bana.