Sözcü yazarı Erkin, Aziz Yıldırım’ın bahsettiği belgeyi açıkladı

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz sürecine ilişkin yaptığı basın toplantısında bahsettiği belgeye yer verdi.

Aziz Yıldırım, 3 Temmuz kumpasçılarıyla ilgili hukuki mücadeleyi başlattıklarını ifade ettiği toplantıda, kumpas savcısı Mehmet Berk'in Fenerbahçe'ye operasyonun 2009-2010 sezonunda yapılacağını söylediğini ve bu söylemi savcı ile paylaştığını belirtmişti.

Aytunç Erkin, "İşte Aziz Yıldırım’ın bahsettiği o belge" başlıklı yazısında, 3 Temmuz kumpasına giden sürecin 2008'de başladığını ve Fenerbahçe'nin eski başkanının dinleme gerekçesinin de radikal İslamcı örgüt İBDA-C'ye yapılacak operasyonla ilintilendirildiğini belirtti.

Erkin, 3 Temmuz sürecinin 2009 yılında kurulmaya başlandığına dair şunları kaleme aldı:

Aytunç Erkin'in ilk kez yayınladığı belge

Evrak numarası: 1072086234

Oluşturma tarihi: 16 Nisan 2009, saat 14.32

Son değiştirme tarihi: 10 Ağustos 2012, saat 18.05

Yani… Aziz Yıldırım ve arkadaşları başta olmak üzere aslında Türkiye'ye kurulan Ergenekon, Balyoz, Odatv, Askeri Casusluk vs… gibi kumpasların nasıl hazırlandığını gösteren somut bir belge. (3 Temmuz 2011'den bu yana anlattığımız tam da bu: Mesele Fenerbahçe ya da Galatasaray ya da Beşiktaş ya da Trabzonspor değildi) Bu belge, Adalet Bakanlığı elinde olan UYAP sisteminde bu şekilde kayıtlı. Adalet Bakanlığı inceleme yaparsa delillere kolaylıkla ulaşılabilir. 3 Temmuz 2011'de, öznesi Fenerbahçe olan operasyonun temelinin 2009'da atıldığını kanıtlayan başka deliller de var! Örneğin…

TELEKULAK, TARAF VE HAKİMİN İTİRAFI

Kapatılan Özel Yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin arşivine uzanalım. Sahte isim, telefonların IMEI numarası, uydurma örgütler ve suçlar üzerinden alınan mahkeme kararları üzerinden yapılan binlerce telefon dinlemesinin belgesi ‘Telekulak Soruşturması'yla ortaya çıktı.

Açalım…

Soruşturma dosyasına göre… O binlerce kişilik listede Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım da var! Peki Yıldırım neden ve nasıl dinlendi? Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar ile Aziz Yıldırım, İBDA-C terör örgütü kapsamında dinlendi ve takip edildi. Dinleme tarihi 14 Şubat 2008. Yani ortada şike soruşturması yok ve Yıldırım, koruması H.D. üzerinden takibe alınıyor.

Yani… Aziz Yıldırım soruşturması 2008'de başladı!

Bitmedi…

Tarih 29 Mart 2009… Operasyon gazetesi Taraf'ın manşetine bakın: “Ergenekon Fenerbahçe'de!”

Unutmayın! Yukarıda okuduğunuz belgenin tarihi 16 Nisan 2009. Taraf ise 18 gün önce yani 29 Mart 2009'da, “Fenerbahçe'yi Ergenekon'a bağlamak için” manşet atıyor.

Bitmedi…

Tarih 19 Şubat 2017… Eski hakim Dursun Ali Gündoğdu, İstanbul Başakşehir'de kaldığı evde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıyaka ile birlikte yakalandı. 10 Temmuz 2017'de Yargıtay'daki ifadesinde çarpıcı bilgiler verdi. 73 sayfalık ifadesinde Gündoğdu, şike kumpasıyla ilgili şöyle konuştu: “… Bu şike soruşturmasında istihbari dinleme yapıldı. İki sene, bir veya iki sene yapılmış. Fikret Seçen'den (Firari İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı) bizzat dinlediğim olayı aktarmak istiyorum…”

SONUÇ: 2009'da yapılan kurguyu dönemin hakimi Dursun Ali Gündoğdu da itiraf etmişti. Yani… Ne şikesi, memleket elden gidiyor!