Sözcü’de bugün yer alan açıklamada gazetenin artık 3 liraya satılacağı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Haber Merkezi
Serdar Şahinkaya
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sözcü gazetesinden zorunlu 'zam' açıklaması: ‘Ya var olacağız ya da yok olacağız…’
Sözcü, gazetenin satış fiyatına 50 kuruş zam yaptıklarını 'Artık sözün bittiği yerdeyiz' başlıklı bir açıklama ile duyurdu.
Haber Merkezi
Sözcü’de bugün yer alan açıklamada gazetenin artık 3 liraya satılacağı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: