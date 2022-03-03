Sözcü Gazetesinden 'Deniz Zeyrek' açıklaması: 'CHP'ye böyle danışman yakışmıyor'

Sözcü gazetesi, yazarı Deniz Zeyrek’in Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni imza töreninde CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal ile bir korumanın üzerine yürümesi hakkında açıklama yaptı.
Neler yaşandığının anlatıldığı açıklamada, “Danışman Topsakal, ‘Beni dışarı çağırdı’ yalanıyla yetinmediği gibi yazarımızın ‘ayrıcalık’ istediğini ileri sürdü. ‘Ayrıcalık’ ifadesiyle yazarımızın bir menfaat elde etmeye çalıştığını ima etmesi tek kelimeyle aşağılık ve çirkin bir iddiadır” denildi.
Sözcü gazetesinin internet sayfasında yer alan "CHP’ye böyle danışman yakışmıyor" başlıklı açıklaması şöyle: