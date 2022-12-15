Soyuz MS-22 uzay aracında sızıntı bulundu

NASA'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmiş Soyuz MS-22 uzay aracında soğutma sıvısı sızıntısı tespit edilmesinin ardından mürettebatın tehlikede olmadığı söylendi.

NASA, "Kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin'in bu gece yapacakları uzay yürüyüşü, görev denetleyicileri Soyuz MS-22 mürettebat gemisinde görülen bir soğutma sıvısı sızıntısının etkisini değerlendirdiği için iptal edildi. Uzay istasyonu iyi durumda ve 68. Sefer mürettebatı güvende." açıklamasında bulundu.

Rus uzay ajansı Roscosmos ise "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitriy Petelin'in planlanan uzay yürüyüşünün teknik nedenlerle iptal edildiğini" doğruladı.

Kozmonotlara son 30 gün içinde ikinci kez uzay yürüyüşünü ertelemeleri talimatı verildi. Uzay yürüyüşü başlangıçta 25 Kasım olarak planlanmıştı, ancak uzay giysilerinden birinin soğutma sisteminin pompalarındaki arıza nedeniyle 15 Aralık'a ertelenmişti.