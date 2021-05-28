Soylu'ya tüfekle destek veren din kültürü öğretmenine inceleme

Ülkücü mafya Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dile getirdiği iddialar sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında "İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Soylu da Erdoğan'ın bu sözleri üzerine Twitter hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız..." ifadelerini paylaştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde din kültürü öğretmenliği yapan Yunus Taşkıran ise Soylu'nun bu sözleri sonrası sosyal medya hesabından elinde tüfekle bir fotoğraf paylaştı ve "Biz de senin emrindeyiz Aga. 600 Metreden nokta atışı. 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma" ifadelerini kullandı.

soL'a bilgi veren Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Taşkıran'ın bu ifadeleri sonrası hakkında inceleme başlatıldığını belirtti. İncelemenin en kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.