Soylu'ya istifa çağrısı: Aklanmak istiyorsa önce istifa etsin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialara dair konuştu.

"Bildiğiniz üzere Türkiye’de firar etmiş bir kişi adeta yeri yerinden oynatacak iddialarda bulunuyor ama memlekette bir tane savcı yok mu ki bu iddialar nedir diye sorsun?" diyen Karamollaoğlu, Soylu'ya istifa çağrısında da bulunarak şöyle konuştu:

“Devlet adil olduğu sürece güçlüdür. Hükümet adamları kanun çerçevesinde kaldıkları zaman sözleri geçerlidir.”

Bugün Türkiye’de 90’lı yılları aratır halde devlet ve mafya ilişkisi ortalığa dökülmüş durumdadır. Ama kimsenin kılı kıpırdamıyor.

İçişleri Bakanı bu iddialar karşısında çıkmış diyor ki soruşturma başlatılsın. Ziya Paşa diyor ya; Yani hâkiminin davacı, mübaşirinin şahit olduğu bir davada o mahkemenin verdiği hükme adalet derler mi?

Eğer İçişleri Bakanı iddialardan aklanmak istiyorsa bir an önce istifa etmelidir. Soruşturma süreci böyle başlatılmalıdır.

Başka türlü bu meselenin üstesinden gelinmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu mesele demoklesin kılıcı gibi iktidarın tepesinde gerçekler ortaya çıkana kadar sallanacak.

Bunlardan hesap sorulmadan ülkede huzuru sağlamak mümkün değil.