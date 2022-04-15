Soylu'ya 'İBB denetimi' ile ilgili soru önergesi verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 Aralık 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu ileri sürmüştü. Ardından, İçişleri Bakanlığı müfettişleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde denetim başlatmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde Soylu’ya İBB’deki denetim ile ilgili sorular yöneltti.

Kılınç’ın, Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle: