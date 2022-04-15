Soylu'ya 'İBB denetimi' ile ilgili soru önergesi verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 Aralık 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu ileri sürmüştü. Ardından, İçişleri Bakanlığı müfettişleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde denetim başlatmıştı.
CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde Soylu’ya İBB’deki denetim ile ilgili sorular yöneltti.
Kılınç’ın, Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle:
- Teftiş kapsamında kaç müfettiş, uzman, baş kontrolör ve diğer personel görev yapmaktadır?
- Teftiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Belediye iştirak şirketlerinde toplam kaç personeli kapsamaktadır?
- İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan teftiş hangi tarihler arasında işe alınan personeli kapsamaktadır?
- Teftiş kapsamında, kaç personelin güvenlik soruşturması tamamlanmıştır? Kaç personelle ilgili arşiv kaydına rastlanmıştır?
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 9 Aralık 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu açıklamasının ardından bu kişilerin kimler olduğuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’ne gönderilen yazılı taleplere neden yanıt verilmemiştir?
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yukarıda belirtilen konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütleri ile bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü 557 kişi hakkında hangi yasal işlemler yapılmıştır?