Soylu’ya ‘Adem Kara’nın ölümüyle ilgili sorular...

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Mardin’in Midyat ilçesinde 1 Eylül'de, polisler tarafından açılan ateşte hayatını kaybeden 21 yaşındaki Adem Kara’nın ölümünü Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Yeneroğlu, olayda adı geçen polis veya polisler hakkında herhangi bir işlem başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Kara’nın dur ihtarına uymadığı gerekçesi ile ensesinden vurulduğuna dikkat çeken Yeneroğlu, “Olaydan birkaç gün sonra açıklama yapan Mardin Valiliği, Adem Kara’nın kaçmaya çalışması üzerine önce havaya ikaz atışı yapıldığını, kaçmaya çalışmaya devam etmesi üzerine polis memurlarının takibe başladığını, bu sırada bir polisin ayağının kaldırım taşına takılması sonucu silahının ateş aldığını, Adem Kara’nın bu şekilde yaralandığını beyan etmiştir. Olaya ilişkin görgü tanıkları ise olay yerinde 4 polisin olduğunu, Adem Kara’nın yaralı bir şekilde bırakıldığını iddia etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Soyulu'ya sorular

Yeneroğlu’nun konuya ilişkin Bakan Soylu’ya yönelttiği sorular şu şekilde: