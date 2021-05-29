Soylu'ya 10 kuruşluk dava açıklaması: E değeri o kadar olduğu için...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "10 kuruşluk" tazminat davası açmasıyla ilgili soruya, "E değeri o kadar olduğu için" yanıtını verdi.

Soylu'nun “istifa etmeyi düşünmediği” yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya ise Kılıçdaroğlu, şu karşılığı verdi:

"Niye istifa etsin? En tepedeki insan destek veriyor. Bahçeli de destek veriyor. Mafya da destek veriyor. Cumhur İttifakı'nın 3 ortağı var, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, mafya. Mafyanın sözcülüğünü yapanlar zaten bunlar. Mafya bildiri yayınlıyor, 'biz bunları destekliyoruz' diye. Onu da herkes bir anlamda görüyor. Niye istifa etsin ki zaten. Mafyanın desteğini alan biri istifa mı eder? Etmez."