Soylu'nun ziyareti sonrası Sedat Peker cephesinden ilk mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmesi, bu ülkede bulunan Sedat Peker cephesinde yankı uyandırdı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Sedat Peker'in yakın çevresinde "Süleyman Soylu, benim iade edilmem için özel olarak geldi" yorumunda bulunduğu öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre Peker, Soylu'nun heyetinde bulunan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu'nun geçmişte kendisi hakkındaki soruşturmaların başındaki isim olmasına işaret etti.

Bu ziyaretin ardından Sedat Peker'in kendisini "Türkiye'ye iade edilmeye" hazırladığı öne sürüldü. Peker, 1 Ağustos'ta "Seçime 2 ay kalaya beni bekleyin. Sizi sokağa çıkamaz hale getireceğim. Sana bu görevi verenleri tüm dünyaya rezil edeceğim" iddiasında bulunmuştu.

Bu kapsamda Peker'in seçimler öncesinde yayınlanmasını istediği bazı belgeler ile çektiği videoları da güvenilir adamlarına teslim ettiği öğrenildi. Şu an ailesiyle birlikte kalan Peker'in yanında iki koruması bulunuyor. Dışarı çıktığı zaman ise Peker'i BAE'ye mensup 100'ün üzerinde görevli koruyor.