Soylu’nun yardımcısından ‘Taksim saldırısının talimatı’ sözleri hakkında açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda talimatın nereden geldiğiyle ilgili Süleyman Soylu’nun açıklamalarının “çelişkili” olduğu şeklindeki haberlere tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

“Dezenformasyon haberini düzeltelim, İstiklal’deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani’den, eylem talimatı Münbiç’ten, saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı’dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın, olayın faili PKK/PYD’dir.”

Soylu'nun açıklamaları

Soylu, Taksim İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Eylemin talimatının Kobani’den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var” diye konuşmuştu.

Soylu Meclis’te yaptığı açıklamada ise “Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu. Münbiç’te de Amerika durmaktadır, PYD durmaktadır, PKK durmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.