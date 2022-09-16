'Soylu'nun trolleri emniyette nasıl daimi kadroya alındı?'

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emniyet bünyesinde daimi kadroya aldırdığı 500 sivil personelin hikayesini yazdı.

Şardan, yapılan bu adımı usulsüz bulan isimlerin teker teker sürgüne yollandığını açıklarken, kadro kararına imza atanların yükselişine işaret etti.

Şardan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

Konu başlığım; halen emniyet içinde "sivil siberciler" ya da "Soylu'nun trolleri" olarak nitelendirilen ve siber suçlarla mücadelede görevlendirilmek amacıyla emniyet dışından işe alınan 500 sivil personel…

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Soylu, siber suçlarla mücadele birimlerinde görev yapmaları için belirlenen 500 sivilin de aynı uygulama çerçevesinde devlet kadrosuna alınması için çalışma yapılması talimatı verdi.

Böylece, sadece üç yıl için geçici görevle iş başı yapacak uzmanların daimi kadroya atanmaları süreci başlatıldı.

Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki merkez karargâhında görev yapan bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı'nın başkanlığında çalışma ekibi oluşturuldu. Çalışma ekibinde, hukuk müşavirliği, strateji dairesi, idari ve mali işler dairesi, ikmal dairesi, personel dairesi ve siber suçlarla mücadele dairesinden başkan yardımcısı konumunda üst düzey 6 polis müdürü yer aldı.

Çelişkileri ortadan kaldırmak için çalışmaya başlayan komisyona, taşerondan daimi kadroya geçmesi öngörülen personelin listeleri ilgili birimlerden gelmeye başladı.

Komisyon, söz konusu listelerde yer alan personelin durumunu yasa hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye aldı.

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Fakat bu sırada ilginç bir gelişme yaşandı.

Komisyon, daimi kadroya geçmesi planlanan isimler üzerinde inceleme yaparken, siber suçlarla mücadele birimine alınacak sivil uzmanların listesindeki isimlerin değiştiğini tespit etti!

Emniyet'ten bakanlığa gönderilen listenin bakanlıkta değiştirildikten sonra yeniden Emniyet'e gönderildiği anlaşıldı.

İşte kıyamet bundan sonra koptu.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı'nın başkanlığında taşeron işçilerin daimi kadroya alınması konusunda çalışan komisyon, ortaya çıkan bu durumun yasallık – yasa dışılık açısından "sıkıntı" yaratacağını görünce farklı bir uygulama yaptı.

Komisyon, aynı süreçte siber uzmanlar hakkında taşeron işçileri kapsayan modelin uygulanıp uygulanamayacağını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sordu.

Ayrıca, Kamu İhale Kurumu'na (KİK) da aynı konuda görüş soruldu.

KİK'ten gelen görüş, ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesine katkı sağlamadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ise hiç görüş gelmedi.

O dönemde Hazine ve Maliye Bakanı'nın Berat Albayrak olduğunu da not düşelim.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne resmi görüş gelmemesi üzerine, komisyon özel bir raporu 8 Mart 2018'de hazırlayıp, çalışmalarını karar bağladı.

Karar tutanağında özetle elde edilen verilerin, ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesini sağlamadığı belirtildi. Böylece komisyon aslında daimi kadroya alınma işlemi için olumsuz görüş bildirmiş oldu. Rapora ilişkin kararda, mevzuatta yer alan "bakan onayı ile farklı düzey ve şekilde tespit komisyonu oluşturulabilir" hükmü gereğince yeni bir komisyon kurulması teklifinde de bulunuldu.

Karar tutanağında yer alan bu görüşle komisyon, yasallığına kesin dayanak bulunmayan bir konuda İçişleri Bakanı Soylu'nun talimat vermesine karşın söz konusu onayın verilemeyeceğini ortaya koydu.

Genel müdür yardımcısı başta toplam altı komisyon üyesinin olumsuz görüşüne karşın dönemin Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkan Yardımcısı Çetin Bozkuş, karara şerh koyarak yapılacak işlemin yasal olduğunu savundu.

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Komisyon raporu, siber uzmanlarının daimi kadroya alınması talimatını veren Soylu'yu kızdırdı.

Soylu, sorunun kendisinin istediği yönde kesin olarak çözülmesini sağlamak amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Arif Erkan Güngör ve İkmal Dairesi Başkanı Maksut Yüksek'i son bir kez Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderip görüş sordurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nı temsilen gelen iki üst düzey polis müdürüne sözlü olarak "olumsuz" yanıt verdi.

Bu gelişme sonrasında Soylu, teklif edildiği gibi, yeni bir komisyon oluşturdu.

Komisyon başkanlığına kaymakam kökenli olmasına karşın geçici olarak Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Ali Çelik getirildi.

Dönemin KOM Dairesi Resul Holoğlu, Personel Dairesi Başkanı Ahmet Şengün, 1. Hukuk Müşaviri Selami Hüner, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Cengiz Demircan yer aldı. Komisyon üyelerinin başkan ve üyelerinin ortak yanı, tamamının Soylu'nun ekibinde yer almaları.

Komisyon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sözlü olarak "olumsuz" görüş verdiği kadro değişiminin gerçekleştirilmesinde sakınca görmedi.

Komisyon çalışmaları sonucunda 496 sivil siber suçlarla mücadele uzmanı bir gecede daimi kadroya geçirildi. Üç yıl için emniyete alınan uzmanlar devlet memuru olarak kaldılar.

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Bakan Soylu, sonunda muradına erdi ama iş bu kadarla kalmadı.

Soylu, kadro geçişine uygunluk vermeyen ilk komisyonun beş üyesini Ankara dışına tayin etti. Tayinle birlikte söz konusu beş polis müdürüne almaları gereken 1. Sınıf emniyet müdürlüğü rütbesi terfileri verilmedi. Sonunda da yürürlükteki mevzuatta bulunan "aynı rütbede beş yıl terfi edemeyenlerin emekliye sevk edilmesi" kuralı doğrultusunda beş polis müdürü 2020 ve 2021 yıllarında ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesinden emekli edildi.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na giderek olumsuz görüşle bakanlığa dönen İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Arif Erkan Güngör de Soylu'nun hışmına uğradı. Güngör, 2018'de emekli edilirken; diğer daire başkanı Maksut Yüksek ise kişisel bağlantıları sayesinde emekli olmaktan kurtuldu.

Peki ya tartışmalı biçimde kadro geçişine onay veren komisyon üyeleri ne oldu?

Komisyon Başkanı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, önce İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü, ardından da Kütahya Valisi oluverdi! Halen bu görevde.

1. Hukuk Müşaviri Selami Hüner, önce Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. Sonrasında "İçişleri Bakanlığı ataşesi" olarak yurt dışına gönderildi. Halen yurt dışı görevde.

KOM Dairesi Başkanı Resul Holoğlu, - ki zaten Soylu'ya en yakın iki isimden birisi – Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na terfi etti. Halen bu görevde.

Personel Dairesi Başkanı Ahmet Şengün de Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na terfi etti. Halen genel müdür yardımcısı.

Strateji Dairesi Başkanı Cengiz Demircan, İçişleri Bakanlığı ataşesi olarak yurt dışı göreve gönderildi.

Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Emniyet İstihbarat Başkanı oldu. Halen bu göreve devam ediyor.

İlk komisyonda karara şerh koyan Çetin Bozkuş ise önce Bartın Emniyet Müdürü oldu. Sonrasında ise, Emniyet İstihbarat Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Bozkuş, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'nde birlikte çalıştığı Zaimoğlu ile şimdi İstihbarat Başkanlığı kadrosunda beraber.

Zaimoğlu'ndan boşalan Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'na ise yine Soylu'nun çok güvendiği isimlerden, aynı birimde görev yapan Erdal Çetinkaya atandı. Uzun süre bu görevi yürüten Çetinkaya, kısa süre önce özel yaşamındaki problemli süreç nedeniyle yine Soylu'nun talimatıyla istifa etti.