Soylu'nun Peker açıklamasını yalanladı: Asıl hedefi belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamaları sonrası canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Peker'e verilen korumaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Kararın kendisinden önceki dönemlere ait olduğunu savunan Soylu, bu kararlara ilişkin emniyetten dört isim saymıştı.

Saydığı iki ismin ihraç edildiğini söyleyen Soylu, bu iki isim dışında Mustafa Çalışkan ve Selami Altınok'u işaret etmişti.

Çalışkan ve Altınok isimleri "ihraç" edilen isimleri gölgede bırakırken, bu isimlerden ilki halen Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda oturuyor, diğer isimse daha da ilgi çekici, AKP'den milletvekili.

t24 yazarı Tolga Şardan, Soylu'nun açıklamasında işaret ettiği dört isimden ikisinin, yani ihraç edildiğini söylediği iki ismin koruma kararıyla bir ilgisi bulunmadığını yazdı.

Şardan, "Soylu'nun açıklamalarından sonra isimlerini verdiği dönemin Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir ile İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in süreçle ilgisinin olmadığı anlaşıldı! Bakan'ın 'FETÖ'yle bağlantılı' dediği Demir'in, organize suç örgütü liderine koruma verildiği dönemde çoktan görevden alınıp ihraç edildiği, Taşdemir'in ise henüz emniyet amiri rütbesiyle Terörle Mücadele Şubesi'nde olduğu ortaya çıktı!" dedi.

Bu durumda Soylu'nun ismini verdiği ihraç edilen iki ismin "yem" olduğu, asıl hedef aldığı isimlerin Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Mustafa Çalışkan ve AKP'den milletvekili olan Selami Altınok olduğu ortaya çıktı. Altınok'un adı son dönemlerde Soylu'nun yerine İçişleri Bakanlığı için anılırken, bu isim daha önce seçim hükümetinde İçişleri Bakanlığı koltuğunu devralmıştı.

Kendi imzası da var

Üstelik başka isimleri koruma vermekle suçlayan Soylu'nun döneminde Peker için yeniden koruma kararı alınmış, üstelik yurt dışına çıkarken de bu polis yanına verilmişti.

Şardan, yazısında "Yani Soylu isimleri ve süreci karıştırmıştı" derken, Soylu'nun isim vererek yaptığı açıklama "süreç karıştırmadan" öte, hedef göstermeye benziyor.

Şardan, yazısında ayrıca 2015 yılında Peker'in koruma talebine ret yanıtı verildiğine ilişkin bir tutanağın elinde bulunduğunu, bu ret yanıtından sonra devreye Ankara'nın girmiş olabileceğine işaret ediyor.