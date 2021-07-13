Soylu'nun müşaviri Terkoğlu'nu hedef aldı: 24 saat doldu

Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Terkoğlu, dün yayımlanan "Esenyurt kavgasının altında ne var?" başlıklı yazısında, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki "rant paylaşımlarını" kaleme almıştı.

Yazının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müşaviri Burak Gültekin Terkoğlu'nu hedef alarak "Yazında iddia ettiğin gibi Sayın bakanımızın bu 2 firma ile bağlantısı iftiranı belgeleriyle ortaya koyman için 24 saat süren var" demişti.

Terkoğlu bugün Gültekin'e yanıt vererek 24 saatlik kum saatleri, hedef göstermeleri, tehdit etmeleri açıkçası umurumda da değil. Devletin gücünü, milletin diktiği üniformayı, kamunun verdiği bekçiliği kendi çıkarına yoranların ellerindekiler de ardında kalmasın!" dedi.

Gültekin'den açıklama üzerine yeniden sosyal medya paylaşımları ve hedef gösterme geldi. Gültekin sosyal medyadan "Cumhuriyet'in 'acar araştırmacı' yazarı Barış; İddialarını belgeleriyle ortaya koyabilmen için verdiğim 24 saat doldu. Bu süre içerisinde iddialarını ispat edemediğin için laf-ü güzaftan ibaret olduğu ve bir kez daha, operasyonel gazeteci olduğun ortaya çıktı" paylaşımını yaptı.

Gültekin'in açıklamaları şöyle:

"Sayın Bakanımız TRT Haber’de, Cumhuriyet Gazetesi’nin terörü destekleyen haberlerini gösterdiğinde, şimdiki yönetim 'o haberleri biz değil, Can Dündar yaptı' itirafında bulunmuş ve Dündar’ın operasyonel gazetecilik yaptığını ve 'birilerinin elemanı' olduğunu itiraf etmişti.

Aynı itiraf, yıllar sonra Barış’ın haberleri için de; 'Biz değil', 'o yaptı' mı olacak? Gazetecilik mesleğini, birilerinin posta güvercini olmak uğruna kirletiyorsun. Peki, gazeteyi savunan, gazetecilik dersleri veren Alev Coşkun, bu haberciliğe suskun mu kalacak?

Dün sadece, 24 saat içinde somut delillerle iddianı kanıtlamanı söyledim. Görüyorum ki, iddia ve iftira zengini, somut delil fakirisiniz. Bu yalanını da, açtığımız manevi tazminat davasına ekliyoruz. Yalanların, mesnetsiz, belgesiz iddialarınla yeni haberlerinde görüşmek üzere."