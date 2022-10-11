Soylu’nun Mehmet Ali Çelebi arşivi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 24 Ekim 2018 yılında Mehmet Ali Çelebi için attığı tweet yeniden gündem oldu.

Soylu o dönem Çelebi için ”Kahraman Jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude, benzer görevleri yapıp Milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır.” ifadelerini kullanmıştı.

Süleyman Soylu’nun attığı tweeti silip silmeyeceği ise merak konusu oldu.

İşte o paylaşım;