Soylu'nun kuzenini öldüren sanık için müebbet istendi

Trabzon'da 4 ay önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i (60) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Fatih Ulusoy (53) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık Fatih Ulusoy hakkında 'kasten öldürme’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma’ suçlarından müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede yer alan uzman raporunda, olayın oluş şekline ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İddianamede neler var?

Kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre yapılan değerlendirmede; sanık Ulusoy’un, 7-8 metreden koşarak, belinden çıkardığı tabancayı ateşlediği, Sefa Dönmez’in yere düştükten sonra sanığın silahını ateşlemeye devam ettiği belirtildi. İddianamede, sanığın "Ayaklarına ateş ettim" yönündeki savunmasına itibar edilmemesi gerektiği belirtildi ve olayın öldürme kastı ile başlayıp, sonuçlandığı tespitine yer verildi.

Savcı, cinayet öncesi yumruk atıldığı gerekçesiyle TCK 29'uncu maddesince tutuklu sanığa ‘haksız tahrik’e ilişkin hükmün ise mahkemenin yargılama sonucunda yapılmasını istedi.

Ulusoy savunmasında olayı "Yumruk atmaya başladı, karşılık vermedim. 'Üzerime gelme tabancam var' dedim. Hakaret edince silahımı 6-7 el ateşledim. Mermi bitince ateş etmeyi kestim" diyerek anlatmıştı.

Ne olmuştu?

18 Temmuz'da Trabzon'un Of ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda Fatih Ulusoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında daha önce mahkemelik de oldukları 'balıkçı damı' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Fatih Ulusoy, iddiaya göre, Dönmez’in kendisine yumruk atması üzerine belindeki ruhsatsız tabancayla arkasından 6 el ateş etti. Dönmez hayatını kaybetti, Fatih Ulusoy tutuklandı.

Ulusoy, savcılık ifadesinde Sefa Dönmez'i uzun zamandır tanıdığını belirtmiş ve aralarındaki husumeti şöyle anlatmıştı:

"İrfanlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına dam yapmak istediğimi Sefa’ya söyledim. Kendisi bana otel yapacağını söyledi. Daha sonra balıkçı barınağı için anlaştık. Daha sonra bu anlaşmayı bozdu ve otel yaptı. Ben de savcılığına gidip, Dönmez’in kaçak yapı yaptığını söyleyerek şikayetçi oldum. Bundan dolayı aramızda husumet başladı. Çarşıda arkadaşımla sohbet ettiğim sırada Sefa Dönmez arkamdan gelerek yüzüne yumruk atmaya başladı. Kendisine karşılık vermedim. Belimdeki tabancayı göstererek 'Üzerime gelme tabancam var' dedim. Yine bana yumruk atmaya devam etti."

Sanık Ulusoy olay anına ilişkin savunmasında da "Araya girdiler, Sefa oradan uzaklaştı. 10 dakika sonra burnum ve dudağım kanadığı için pansuman yapmak üzere eve giderken Sefa Dönmez'in beklediğini gördüm. Hakaret içerikli sözler sarf edince silahımı çektim ve yaralamak kastıyla 6-7 el ateşledim. Mermi bitince ateş etmeyi kestim. Öldürmek istemedim. Çok pişmanım" diye konuşmuştu.