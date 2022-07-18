Soylu'nun kuzenini öldüren kişinin kimliği belli oldu

Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez’in Fatih Ulusoy tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Haber Merkezi

AKP Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, çıkan bir tartışma sonucu, Bakan Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’in Fatih Ulusoy tarafından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise Faruk Ulusoy’un yakalandığını belirtti.