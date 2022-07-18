AKP Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, çıkan bir tartışma sonucu, Bakan Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’in Fatih Ulusoy tarafından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise Faruk Ulusoy’un yakalandığını belirtti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Soylu'nun kuzenini öldüren kişinin kimliği belli oldu
Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez’in Fatih Ulusoy tarafından öldürüldüğü açıklandı.
Haber Merkezi
AKP Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, çıkan bir tartışma sonucu, Bakan Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’in Fatih Ulusoy tarafından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise Faruk Ulusoy’un yakalandığını belirtti.