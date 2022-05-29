Soylu’nun İmamoğlu talebi: Aynı suçtan iki kez yargılansın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadaki savunmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik “Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum” diye hitap ettiğini hatırlatmıştı. İmamoğlu “Asıl ahmak seçimi iptal ettirenlerdir” sözünü de bu yüzden söylediğini yani bunun YSK üyelerine değil İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlerine karşı söylediğini anlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun bu savunmasına karşı Bakan Süleyman Soylu’nun avukatı suç duyurusu yaptı.

2019 yılında söylenen sözlere 2022’de yargıya taşıyan Süleyman Soylu’nun avukatı şikayetinde Ekrem İmamoğlu’nun sözlerinin “hakaret” olduğunu savundu.

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, müvekkilinin YSK üyelerine “hakaret” iddiasıyla yargılandığı dava devam ederken aynı suç iddiasıyla ikinci bir soruşturma başlatılmasının hukuken doğru olmadığını vurguladı.

Soruşturmayı değerlendiren Avukat Kemal Polat, savcılığa sundukları beyana ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Müvekkilime ‘ahmak’ sözünden dolayı soruşturma yapılıyorsa bize karşı söylenen sözlerin de soruşturulması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da buraya dahil edilmesi gerektiğini beyan ettik.

Bizim beyanımızdan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatı bir dilekçeyle Bakan bakımından yetkinin İstanbul’da olmadığını ifade ederek dosyanın Ankara’ya gönderilmesini istedi.

Yani şimdi nasıl sonuçlanacak bilmiyorum ama istenen şu: ‘Siz ikinci kez bakana hakaret edildi’ iddiasıyla dava açılsın ama Ekrem İmamoğlu’nun şikayetine siz bakmayın Ankara baksın talebi var.”