Soylu'nun hedef aldığı polisin hikayesi: Soylu-Albayrak kavgası ve 'FETÖ' borsası...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı canlı yayında Peker'e verilen korumalara ilişkin eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’i işaret etmişti.

Soylu'nun bu açıklaması sonrası Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şu an elinde tuttuğu belgede ismi geçen eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’in FETÖ borsasındaki rolünü yazdığım için hakkımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu.

Avşar, "Fetö borsasında ismi geçen iş adamı da, Taşdemir de hiç tutuklanmadı. Taşdemir hakkında idari bir soruşturma yürütüldü evet. Ancak bu soruşturmanın nedeni FETÖ borsasında ismi geçen iş adamının eski bakan Berat Albayrak’a yakın olmasından kaynaklıydı" ifadesini kullandı.

Soylu-Albayrak gerilimi

Bu adımın Soylu-Albayrak gerilimine ilişkin de olduğunu hatırlatan Avşar, "Dahası bu idari soruşturmadaki amaç sadece iş insanın Albayrak’a yakın olması da değildi. Soylu ile İstanbul eski emniyet müdürü Mustafa Çalışkan’ın arasındaki savaşın göstergesiydi çünkü Taşdemir, Çalışkan’ın ekibindeydi" dedi.

Peki, soruşturma konusu yapılan haber neydi?

AKP içindeki kavga, "FETÖ borsası" gibi başlıkları da içeren ilgili haberde şu ifadeler yer almıştı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın bir dönem CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın kendisi ve ailesi hakkındaki FETÖ evrakının eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir tarafından boğaz manzaralı köşk karşılığında temizlendiği belirtildi. Köşkün değerinin yaklaşık 4 milyon olduğu öğrenilirken istihbaratçı müdürün mal varlığı ise dudak uçuklattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın üzerinden geçen zamana rağmen neden tamamlanmadığı merak konusu olurken, soruşturmanın AKP’ye yakın isimler tarafından sümenaltı edilmeye çalışıldığı öne sürüldü.



Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturmaları tamamlanana kadar yurtdışına çıktı. Taçyıldız’ın yurtdışında bulunduğu 3 Eylül 2017 tarihinde ise pasaport tahdidinin bulunup bulunmadığı İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli tarafından İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir talimatıyla sorgulandı. FETÖ soruşturmaları devam ederken ise Ahmet Taçyıldız’a ait “boğaz manzaralı köşk” istihbarat şube müdürü Özgür Taşdemir’in amcası Adem Taşdemir üzerine devredildi. Bu şekilde Taçyıldız ve ailesinin FETÖ evrakının temizlendiği iddia edildi.



Bu iddialara ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın izni ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bir soruşturma başlatıldı. Özgür Taşdemir ise görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişinin iddialara ilişkin hazırladığı rapor ise “istihbaratçının borsasını” gözler önüne serdi. Rapora göre Emirgân’da bulunan ve ekspertiz değeri 645 bin 161 dolar olan yani 3 milyon 864 bin TL değerindeki boğaz manzaralı köşk Ahmet Taçyıldız’ın ortağı Hüseyin Talha Özkul adına kayıtlıydı. Ancak tasarruf yetkisi Taçyıldız’a aitti. Ortak Hüseyin Talha Özkul, köşkü 600 bin TL karşılığında Özgür Taşdemir’in amcası Adem Taşdemir’e devretti. Ancak kısa bir süre sonra ise bu köşk istihbarat şube müdürü Özgür Taşdemir ile bağlantıları olan Osmanoğulları İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Babuşçu’nun oğlu O. Babuşçu üzerine yapıldı. Köşkün elden ele devredilmesine ilişkin Hüseyin Talha Özkul, Adem Taşdemir ve Ayhan Babuşçu’nun ifadeleri alındı. Bu kişilerin çelişkili ifadelerde bulunduklarının aktarıldığı müfettiş raporunda, “Söz konusu taşınmazın satışı başarısız bir kurgudur” denilerek özetlendi. Ayrıca raporda Özgür Taşdemir ve eşinin 15 Kasım 2018 tarihinde ifadelerinin alınması için İstanbul Valiliği’ne davet edildikleri ancak gelmedikleri aktarıldı. Cumhuriyet muhabirinin telefonla iddiaların odağındaki Ahmet Taçyıldız’a ulaşma çabaları ise sonuçsuz kaldı."