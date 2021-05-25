Soylu'nun hedef aldığı polisin hikayesi: Soylu-Albayrak kavgası ve 'FETÖ' borsası...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı canlı yayında Peker'e verilen korumalara ilişkin eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’i işaret etmişti.
Soylu'nun bu açıklaması sonrası Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şu an elinde tuttuğu belgede ismi geçen eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’in FETÖ borsasındaki rolünü yazdığım için hakkımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu.
Avşar, "Fetö borsasında ismi geçen iş adamı da, Taşdemir de hiç tutuklanmadı. Taşdemir hakkında idari bir soruşturma yürütüldü evet. Ancak bu soruşturmanın nedeni FETÖ borsasında ismi geçen iş adamının eski bakan Berat Albayrak’a yakın olmasından kaynaklıydı" ifadesini kullandı.
Soylu-Albayrak gerilimi
Bu adımın Soylu-Albayrak gerilimine ilişkin de olduğunu hatırlatan Avşar, "Dahası bu idari soruşturmadaki amaç sadece iş insanın Albayrak’a yakın olması da değildi. Soylu ile İstanbul eski emniyet müdürü Mustafa Çalışkan’ın arasındaki savaşın göstergesiydi çünkü Taşdemir, Çalışkan’ın ekibindeydi" dedi.
Peki, soruşturma konusu yapılan haber neydi?
AKP içindeki kavga, "FETÖ borsası" gibi başlıkları da içeren ilgili haberde şu ifadeler yer almıştı: