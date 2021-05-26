Soylu'nun danışmanından iktidar medyasına: Ödlekler

Geçtiğimiz günlerde Fethullah Gülen'e övgüler dizdiği paylaşımlarının gündem olması yüzünden hesabını kapatan Süleyman Soylu'nun yakın arkadaşı ve danışmanı Mazhar Yıldırımhan iktidar kontrolündeki medyaya "ödlekler" diyerek seslendi.

Peker videolarının hedefindeki isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iktidar cenahından yeterli destek görmediği bir süredir konuşuluyordu.

AKP içindeki kavganın giderek kızıştığı günlerde Yıldırımhan cephesinden gelen bu açıklamanın Soylu'nun mesajı olarak okunabilir. Soylu Habertürk'teki programda AKP içinden birçok ismi hedef almış, kendisine yönelik yeterli desteği görmemesini "Türkiye'de sessizlik var" ifadeleriyle dile getirmişti.

Yıldırımhan twitter üzerinden yaptığı açıklamada "içimizdeki beyinsizler" ifadesini kıllandı ve "Ödleklikleri iki satır bile yazmalarına engel olanlar gölge etmesinler yeter" dedi.

Yıldırımhan'ın paylaşımları şu şekilde:

Türkiye üzerindeki sistematik saldırının planı siyonistler tarafından hazırlanıp,Suudi ve BAE istihbaratına taşore edildi.Konuşturulan şahıs bir plan üzerinden kullanılıyor. Bu gerçeği herkes görüyor.Nihai hedef Türkiyeyi bölmektir.Mesele asla şahıslar değildir. Bu kirli oyundur.

Kirli oyun üzerinden önce hedef kişiler tasfiye edilecek,sonra büyük bir fitne ile Türkiyenin bekasına saldırılacak. Sessiz kalmak bu plana hizmet etmek olur. Tayyip Erdoğan küresel hedeftir. Önce etrafını sonra Türkiyeyi düşürecekler. Bu oyunu bozmalıyız.

Türkiyeyi bölme planında küreselcilere söz verenler var.Bunların kim olduğu çok açık. BAE istihbaratının elinde esir olan şahıs bu plana hizmet ettiriliyor. Planı yapan Rubin isimli siyonist bu esiri vatanına ihanet aparatı yapmış. Onu Balkanlara,Fasa ve BAEye götüren de aynı güç

İçimizdeki beyinsizlerin sen ben kavgası da küreselcilerin aparatı olmaya yol açar. Büyük resmi görmeyen ahmaklara laf yetiştirmeye çalışmak beyhude bir çabadır. Ödleklikleri iki satır bile yazmalarına engel olanlar gölge etmesinler yeter. Bu milletin ferasetli evlatları var!!..